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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Brad Friedel’den 13 Milyon Euro'luk dev operasyon!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta son olarak Friedel 13 Milyon Euro'luk dev bir operasyon gerçekleştirecek. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Brad Friedel’den 13 Milyon Euro'luk dev operasyon!

Yönetim Kurulu Danışmanı Friedel'ın ilk etaptaki görevi belli oldu. Siyah- beyazlı yönetim, öncelikli olarak takımda düşünülmeyen isimlere kulüp bulunmasını talep etti. Kara Kartal; Aboubakar, Rebic, Rosier, Amartey ve Onana'yı Friedel'a iletirken, İngiltere'den talipleri olduğu konuşulan Chamberlain'in de ayrılığına sıcak bakıldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın hedefi, yeni transferlere hem yer hem de bütçe açmak. Bu isimler içinde 3.5 milyon euro kazanan Aboubakar zirvede yer alırken, Rebic ve Chamberlain 2.5 milyon, Amartey 1.7 milyon, Rosier 1.3 milyon ve Onana ise 1.5 milyon euro alıyor. 6 ismin toplam maliyeti 13 milyon euro'yu buluyor.

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