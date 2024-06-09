Haberler Beşiktaş Kara Kartal’dan Milik planı!

Kara Kartal’dan Milik planı!

Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmayı planlıyor ve bu boşluğu yıldız bir isimle doldurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Serie A devi Juventus'tan Arkadiusz Milik'i transfer listesine aldı. Calcio Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Milik transferi için Juventus'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı kulübün, Polonyalı forvet için 5 milyon Euro bonservis bedeli önereceği belirtiliyor. Ancak Juventus'un bu teklife karşılık 10 milyon Euro talep edeceği ifade ediliyor. Ayrıca İtalyan kulübünün, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un satışında öncelik isteyebileceği de kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Kara Kartal’dan Milik planı!
Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmayı planlıyor ve bu boşluğu yıldız bir isimle doldurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Serie A devi Juventus'tan Arkadiusz Milik'i transfer listesine aldı. Calcio Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, Milik transferi için Juventus'a teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı kulübün, Polonyalı forvet için 5 milyon Euro bonservis bedeli önereceği belirtiliyor. Ancak Juventus'un bu teklife karşılık 10 milyon Euro talep edeceği ifade ediliyor. Ayrıca İtalyan kulübünün, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un satışında öncelik isteyebileceği de kaydedildi.
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