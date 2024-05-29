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En çok süre alan Mert
Beşiktaş'ta ligde 32 maçta 2 bin 544 dakika sahada kalan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, en fazla süre alan futbolcu oldu. Mert'i, 29 müsabakada 2 bin 459 dakikayla Gedson takip etti. 34 karşılaşmada 2 bin 346 dakika siyah-beyazlı formayı terleten Necip de bu alanda üçüncü oldu. En çok maç oynayan futbolcu unvanı ise Cenk Tosun'da oldu.
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