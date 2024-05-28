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En çok süre alan Mert

Siyah-beyazlılarda ligde 32 maçta 2 bin 544 dakika sahada kalan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, en fazla süre alan futbolcu oldu. Mert'i, 29 müsabakada 2 bin 459 dakikayla Gedson takip etti. 34 karşılaşmada 2 bin 346 dakika siyah-beyazlı formayı terleten Necip de bu alanda üçüncü basamakta bulunuyor. En çok maç oynayan futbolcu unvanı da Cenk'te. 34 maçta bin 951 dakika görev aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 06:50
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En çok süre alan Mert
Siyah-beyazlılarda ligde 32 maçta 2 bin 544 dakika sahada kalan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, en fazla süre alan futbolcu oldu. Mert'i, 29 müsabakada 2 bin 459 dakikayla Gedson takip etti. 34 karşılaşmada 2 bin 346 dakika siyah-beyazlı formayı terleten Necip de bu alanda üçüncü basamakta bulunuyor. En çok maç oynayan futbolcu unvanı da Cenk'te. 34 maçta bin 951 dakika görev aldı.
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