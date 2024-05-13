Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile finalde karşı karşıya gelecek. Diğer yandan Hasan Arat yönetimi transfer için kolları sıvadı. Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Kara Kartal Brezilyalı yıldızı kadroya katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar... | BJK TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:25
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız

Ligde kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız

Son olarak Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar transfer harekatına geçti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız

Yönetim hücum hattını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak gerçekleştiremediği Philippe Coutinho için flaş bir iddia atıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız

Brezilya basınında çıkan habere göre Cruzeiro, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız

Ancak haberin detaylarında şu anda kiralık olarak Al-Duhail'de forma giyen yıldız oyuncu için Cruzeiro'nun, Beşiktaş ve Olympiakos ile bir yarışa girdiği söylendi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız

Ayrıca Philippe Coutinho'nun, Avrupa'da kariyerini sürdürmeye sıcak bakması durumunda önceliğin ufak bir farkla da olsa Beşiktaş'ta olduğu da iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Al-Duhail formasıyla 19 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız

Sambacı yıldızın bonservis değeri 7.5 milyon Euro olarak biliniyor.

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