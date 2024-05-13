TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız
Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile finalde karşı karşıya gelecek. Diğer yandan Hasan Arat yönetimi transfer için kolları sıvadı. Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Kara Kartal Brezilyalı yıldızı kadroya katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar... | BJK TRANSFER HABERİ
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak gerçekleştiremediği Philippe Coutinho için flaş bir iddia atıldı.
Brezilya basınında çıkan habere göre Cruzeiro, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Ancak haberin detaylarında şu anda kiralık olarak Al-Duhail'de forma giyen yıldız oyuncu için Cruzeiro'nun, Beşiktaş ve Olympiakos ile bir yarışa girdiği söylendi.
Ayrıca Philippe Coutinho'nun, Avrupa'da kariyerini sürdürmeye sıcak bakması durumunda önceliğin ufak bir farkla da olsa Beşiktaş'ta olduğu da iddia edildi.
19 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Al-Duhail formasıyla 19 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Sambacı yıldızın bonservis değeri 7.5 milyon Euro olarak biliniyor.
Deneyimli futbolcunun sözleşmesi 2026'da sona erecek.
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