TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! İşte Hasan Arat'ın peşindeki yıldız

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak gerçekleştiremediği Philippe Coutinho için flaş bir iddia atıldı.

Ancak haberin detaylarında şu anda kiralık olarak Al-Duhail'de forma giyen yıldız oyuncu için Cruzeiro'nun, Beşiktaş ve Olympiakos ile bir yarışa girdiği söylendi.