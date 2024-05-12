Transferde dev yarış! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Gelecek sezon için kadrosuna yıldız bir santrfor katmak isteyen Fenerbahçe, Leicester City'nin golcüsü Kelechi Iheanacho ile masada.

Sezon sonunda İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı santrafor için 2 dev kulüp de ısrarcı...