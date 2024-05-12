Transferde dev yarış! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in sonuna doğru gelinirken yaz transfer dönemi için kulüplerin çalışmaları hızlandı. Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Üç ezeli rakip, transferde aynı isim üzerinde karşı karşıya geldi. İşte o yıldız ve yaşanan gelişmelerin detaylar...
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Fenerbahçe'nin çok fazla oyuncu aldığı Rogon Menajerlik'in oyuncusu olan Iheanacho'nun teklifleri değerlendirdiği belirtildi.
Yıldız isim ay sonuna kadar kesin kararını açıklayacağı belirtildi.
27.7 MİLYON EURO ÖDENDİ
Leicester'ın Premier Lig'e çıkmasına rağmen takımdan ayrılacağını açıklayan Nijeryalı santrforun İtalya ve Almanya Ligi'nden de talipleri var.
Iheanacho, bu sezon 26 maçta 6 gol ve 3 asist üretti.
Nijerya Milli Takımı'nda 47 maçta görev alan Iheanacho, 13 gole imza attı.
Tecrübeli golcü, 2017 yılında astronomik bir bonservis bedeliyle Manchester City'den Leicester'a transfer olmuştu.
Leicester o dönem yıldız golcü için 27.7 milyon Euro ödedi.
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