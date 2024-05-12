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Transferde dev yarış! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in sonuna doğru gelinirken yaz transfer dönemi için kulüplerin çalışmaları hızlandı. Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Üç ezeli rakip, transferde aynı isim üzerinde karşı karşıya geldi. İşte o yıldız ve yaşanan gelişmelerin detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Transferde dev yarış! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Gelecek sezon için kadrosuna yıldız bir santrfor katmak isteyen Fenerbahçe, Leicester City'nin golcüsü Kelechi Iheanacho ile masada.

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Transferde dev yarış! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezon sonunda İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı santrafor için 2 dev kulüp de ısrarcı...

Transferde dev yarış! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe gibi Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ünlü golcü için menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

Transferde dev yarış! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe'nin çok fazla oyuncu aldığı Rogon Menajerlik'in oyuncusu olan Iheanacho'nun teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

Transferde dev yarış! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yıldız isim ay sonuna kadar kesin kararını açıklayacağı belirtildi.

Transferde dev yarış! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

27.7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Leicester'ın Premier Lig'e çıkmasına rağmen takımdan ayrılacağını açıklayan Nijeryalı santrforun İtalya ve Almanya Ligi'nden de talipleri var.

Transferde dev yarış! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Iheanacho, bu sezon 26 maçta 6 gol ve 3 asist üretti.

Transferde dev yarış! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Nijerya Milli Takımı'nda 47 maçta görev alan Iheanacho, 13 gole imza attı.

Transferde dev yarış! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tecrübeli golcü, 2017 yılında astronomik bir bonservis bedeliyle Manchester City'den Leicester'a transfer olmuştu.

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