Beşiktaş'ta Jonas Svensson'a gün doğdu!

DEĞERLENDİRME SEZON SONUNDA
Ankaragücü maçında girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanan, 3 hava topunun 2'sini alan 31 yaşındaki bek, 3 top kapma, 4 uzaklaştırma, 1 pas arası, 1 şut engelleme istatistikleriyle savunmada üzerine düşeni yaptı. Siyah-beyazlı idarecilerin ve teknik heyetin de oyuncuya kendini göstermesi için fırsat tanıdığı, performansını artırarak devam ettirmesi durumunda sağ bek transferinden vazgeçilebileceği aktarıldı. Svensson ile ilgili değerlendirme sezon bitiminde performansına göre yapılacak.
KARİYERİNDE 4 KUPA VAR
Rosenborg ve AZ Alkmaar formalarını giydikten sonra Adana Demirspor'un yolunu tutan Jonas Svensson, ara transfer döneminde bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'a geldi. Siyah-beyazlı formayla toplamda 9 maçta (7 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası) forma giydi. 31 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Rosenborg ile 2 lig, 2 de Norveç Kupası olmak üzere toplam 4 şampiyonluğu bulunuyor.
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