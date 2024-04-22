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Beşiktaş'ta Jonas Svensson'a gün doğdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya Fernando Santos'un takımdan ayrılığının ardından resmen gün doğdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta Jonas Svensson'a gün doğdu!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson geldiği günden bu yana en iyi performansını Ankaragücü maçında gösterdi. Fernando Santos, kendisi göreve gelmeden önce alınan Norveçli futbolcuyu beğenmediği için genellikle kulübede oturtmuştu. Sabah'ın haberine göre Portekizli çalıştırıcının görevden ayrılmasının ardından Svensson'a yeni bir şans doğdu. Oyuncu da bu şansı iyi değerlendirmek ve takımda kalmak istiyor.

Beşiktaş'ta Jonas Svensson'a gün doğdu!

DEĞERLENDİRME SEZON SONUNDA

Ankaragücü maçında girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanan, 3 hava topunun 2'sini alan 31 yaşındaki bek, 3 top kapma, 4 uzaklaştırma, 1 pas arası, 1 şut engelleme istatistikleriyle savunmada üzerine düşeni yaptı. Siyah-beyazlı idarecilerin ve teknik heyetin de oyuncuya kendini göstermesi için fırsat tanıdığı, performansını artırarak devam ettirmesi durumunda sağ bek transferinden vazgeçilebileceği aktarıldı. Svensson ile ilgili değerlendirme sezon bitiminde performansına göre yapılacak.

Beşiktaş'ta Jonas Svensson'a gün doğdu!

KARİYERİNDE 4 KUPA VAR

Rosenborg ve AZ Alkmaar formalarını giydikten sonra Adana Demirspor'un yolunu tutan Jonas Svensson, ara transfer döneminde bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'a geldi. Siyah-beyazlı formayla toplamda 9 maçta (7 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası) forma giydi. 31 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Rosenborg ile 2 lig, 2 de Norveç Kupası olmak üzere toplam 4 şampiyonluğu bulunuyor.

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