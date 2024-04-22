Beşiktaş'ta Jonas Svensson'a gün doğdu!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson geldiği günden bu yana en iyi performansını Ankaragücü maçında gösterdi. Fernando Santos, kendisi göreve gelmeden önce alınan Norveçli futbolcuyu beğenmediği için genellikle kulübede oturtmuştu. Sabah'ın haberine göre Portekizli çalıştırıcının görevden ayrılmasının ardından Svensson'a yeni bir şans doğdu. Oyuncu da bu şansı iyi değerlendirmek ve takımda kalmak istiyor.