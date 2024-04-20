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Harika çocuk

Etkili oyunuyla göz dolduran yıldız, soluyla yaptığı vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı. Galibiyetin fitilini ateşleyen isim oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Harika çocuk

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi, Ankaragücü karşısında nefis bir futbol ortaya koydu. Siyah-beyazlı ekibin hücumlarında başrol oynayan Arnavut 10 numara, 18. dakikada sahneye çıktı. Gedson Fernandes'ten aldığı pasta bekletmeden vuruşunu yapan 23 yaşındaki yıldız, kaleci Bahadır Güngör'ü çaresiz bıraktı. Nefis şutunda tam köşeden ağlarla buluşan topla Beşiktaş'ı mücadele 1-0 öne geçen taraf oldu.

HEM OYNADI HEM OYNATTI

Süper Lig'deki ilk golünü 27. haftada İstanbulspor ağlarına gönderen ve daha sonra Antalyaspor karşısında fileleri sarsan Muçi, Süper Lig'de 9. maçında 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Maç boyunca etkili bir futbol ortaya koyan Muçi'nin oyunu rakamlara da yansıdı. 35 pasında yüzde 91 isabet oranı yakalayan yıldız, 3 şutunda kaleyi buldu, 2 şut pası verdi. Savunmasına da yardım eden Muçi; 1 top kapma, 1 top uzaklaştırma ve 1 pas arasıyla dikkat çekti.

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