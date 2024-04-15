Beşiktaş'ta 2 hoca adayı ön planda! İşte o isimler
Beşıktaş Yönetimi, iki teknik adamı listenin başına yazdı. Siyah-beyazlı yönetimin toplantısında öncelikle Sergen Yalçın ile masaya oturma fikri ağırlık kazandı. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda Şenol Güneş ile görüşülecek. İşte detaylar...
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LİG BİTİNCE İIMZA ATILACAK
84 PUANLA ŞAMPİYON OLMUŞTU
SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇMİŞTİ
Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı forma altında birçok başarıya imza atarak şampiyonluklar yaşayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipte teknik direktör olarak da ligi zirvede tamamladı ve tarihe geçti. Türkiye'de bir takımın altyapısından yetişip futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan tek isim olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana oynattığı futbolla da spor kamuoyunun takdirini kazandı.
6 EKİM'DE VEDA ETMİŞTİ
Beşiktaş'ta Trabzonspor, Adana Demirspor mağlubiyetlerinin ardından Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano karşısında 2-0 öndeyken alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş görevi bıraktı. Tecrübeli hoca 6 Ekim tarihinde kulübe veda etmişti.
GÜNEŞ'İN BAŞARILARI
Beşiktaş ile 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, 1994/95 ve 2009/2010 sezonlarında da Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazandı.
Dört sezonda iki şampiyonluk elde ettiği ilk döneminde Beşiktaş taraftarlarıyla arasında iyi bir bağ kuran Güneş, Transfermarkt verilerine göre bu dönemde 198 maçta 116 galibiyet 45 beraberlik ve 37 mağlubiyetlik elde etti ve maç başına 1,98 puanlık performans sergiledi. 2015 yılından 2019 yılına kadar Beşiktaş'ta görev yapan Güneş, o dönemi 198 maçta 116 galibiyet, 45 beraberlik ve 37 yenilgi ile tamamlamıştı. Ekim 2022'de tekrar Beşiktaş'ın başına geçen Güneş, yaklaşın bir yıl çalıştırdığı takımıyla 41 maçta 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 2.22 maç başına puan ortalaması kaydetti.
BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUM
Kartal'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Sports Digitale'e konuştu. Sezona siyah-beyazlı takımın başında başlayan daha sonra yollarını ayıran Güneş: "Beşiktaş daha iyi olsun diye ayrıldım. Şimdi izliyorum, daha iyi olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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