Beşiktaş'ta 2 hoca adayı ön planda! İşte o isimler

SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇMİŞTİ

Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı forma altında birçok başarıya imza atarak şampiyonluklar yaşayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipte teknik direktör olarak da ligi zirvede tamamladı ve tarihe geçti. Türkiye'de bir takımın altyapısından yetişip futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan tek isim olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana oynattığı futbolla da spor kamuoyunun takdirini kazandı.

