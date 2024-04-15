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Beşiktaş'ta 2 hoca adayı ön planda! İşte o isimler

Beşıktaş Yönetimi, iki teknik adamı listenin başına yazdı. Siyah-beyazlı yönetimin toplantısında öncelikle Sergen Yalçın ile masaya oturma fikri ağırlık kazandı. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda Şenol Güneş ile görüşülecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta 2 hoca adayı ön planda! İşte o isimler

Santos ile yollarını ayıran ve takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki sezon için teknik adam arayışlarına hemen başladı. Yönetimin yaptığı toplantıda birçok hoca gündeme geldi ama öne çıkan iki isim Sergen Yalçın ile Şenol Güneş oldu. Siyah-beyazlı ekibi daha önce çalıştıran ve şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın ile ilk görüşme yapılması üzerinde ortak görüş bildirildi. Şu anda Antalyaspor'u çalıştıran tecrübeli hoca ile kısa sürede masaya oturulması planlanıyor.

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Beşiktaş'ta 2 hoca adayı ön planda! İşte o isimler

LİG BİTİNCE İIMZA ATILACAK
Eğer Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa bu kez Şenol Güneş ile masaya oturulacak. Şu anda boşta olan 71 yaşındaki teknik adam, Ekim 2023'te siyah-beyazlılara veda etmişti. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile 1, Şenol Güneş'in de 2 şampiyonluğu bulunuyor. Her iki çalıştırıcının da taraftarın istediği isimler olduğu biliniyor. Siyah-beyazlı yönetimin önceliği takımı önümüzdeki sezon bu iki teknik adamdan birine emanet etmek. Süper Lig'de sezonun bitmesinin hemen ardından da hoca sorununun hemen çözülmesi ve ona göre transferler yapılması planlanıyor.

Beşiktaş'ta 2 hoca adayı ön planda! İşte o isimler

84 PUANLA ŞAMPİYON OLMUŞTU
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta teknik adam Sergen Yalçın'dı. Sezona oldukça sıkıntılı başlayan ve birçok transferini sezon başına yetiştiremeyen siyah-beyazlılar, ilk 5 hafta sonunda topladığı 4 puanla 13. sırada yer alıyordu. Ghezzal, Rosier, Josef de Souza ve Aboubakar'ın takıma dahil olmasıyla iyi bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, 40 maçta topladığı 84 puanla ligi zirvede tamamladı ve 16. şampiyonluğuna imza attı.

Beşiktaş'ta 2 hoca adayı ön planda! İşte o isimler

SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇMİŞTİ
Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı forma altında birçok başarıya imza atarak şampiyonluklar yaşayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipte teknik direktör olarak da ligi zirvede tamamladı ve tarihe geçti. Türkiye'de bir takımın altyapısından yetişip futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan tek isim olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana oynattığı futbolla da spor kamuoyunun takdirini kazandı.


Beşiktaş'ta 2 hoca adayı ön planda! İşte o isimler

6 EKİM'DE VEDA ETMİŞTİ
Beşiktaş'ta Trabzonspor, Adana Demirspor mağlubiyetlerinin ardından Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano karşısında 2-0 öndeyken alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş görevi bıraktı. Tecrübeli hoca 6 Ekim tarihinde kulübe veda etmişti.

Beşiktaş'ta 2 hoca adayı ön planda! İşte o isimler

GÜNEŞ'İN BAŞARILARI
Beşiktaş ile 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, 1994/95 ve 2009/2010 sezonlarında da Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazandı.

Beşiktaş'ta 2 hoca adayı ön planda! İşte o isimler

Dört sezonda iki şampiyonluk elde ettiği ilk döneminde Beşiktaş taraftarlarıyla arasında iyi bir bağ kuran Güneş, Transfermarkt verilerine göre bu dönemde 198 maçta 116 galibiyet 45 beraberlik ve 37 mağlubiyetlik elde etti ve maç başına 1,98 puanlık performans sergiledi. 2015 yılından 2019 yılına kadar Beşiktaş'ta görev yapan Güneş, o dönemi 198 maçta 116 galibiyet, 45 beraberlik ve 37 yenilgi ile tamamlamıştı. Ekim 2022'de tekrar Beşiktaş'ın başına geçen Güneş, yaklaşın bir yıl çalıştırdığı takımıyla 41 maçta 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 2.22 maç başına puan ortalaması kaydetti.

Beşiktaş'ta 2 hoca adayı ön planda! İşte o isimler

BEŞİKTAŞ'I İZLİYORUM
Kartal'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Sports Digitale'e konuştu. Sezona siyah-beyazlı takımın başında başlayan daha sonra yollarını ayıran Güneş: "Beşiktaş daha iyi olsun diye ayrıldım. Şimdi izliyorum, daha iyi olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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