Beşiktaş'tan Fernando Santos açıklaması! Tazminatı ne kadar?

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Göçmez, Portekizli çalıştırıcıya ödenecek tazminat hakkında konuştu.

İşte o sözler...

"Bugün yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarı, takımı izlemeye geldi. Onlara teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramımızı da kutluyorum. Bugün karşısınızda olmamızın sebebi, yaklaşım yarım saat önce, ben, Feyyaz Hocamız ve yöneticimiz Kaan Bey'le bir toplantı gerçekleştirdik. 4 ay önce göreve geldik. Planlamadığımız birçok şeyle karşılaştık. Futbol takımını ayağa kaldırmak önceliklerimizden biriydi. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Hedefimiz üçüncülük ve kupayı almaktı. Ama geldiğimiz noktada, skorlardan bağımsız söylüyorum. Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz. Futbolda yenilebilirsiniz ama Beşiktaş üstün oynayan takımdır. Geçen hafta başkanımız takımla bir toplantı yaptı. Biz bu süreci geçen hafta itibariyle başlattık. Bugün çok güzel bir Beşiktaş beklerdik. Geçen hafta yapılan müdahalenin tepkisini beklerdik. Ama geldiğimiz noktada, Santos gelmeden önce nasıl gelmesine karar verdiyse, bugün de ortak fikirle ayrılma kararı alındı. Kendisi basın toplantısı yapıldı, daha sonra bizler görüştük ve karşılıklı yollarımızı ayırdık"

TAZMİNATI NE KADAR?

"Fernando Santos ile yapılan kontrat Beşiktaş'ın son yıllarda yapmış olduğu çok iyi kontratlardan birisi. 500 bin Euro, 5 taksitle hukuksal boyutta süreci noktaladık. Sonuçlardan bağımsız Beşiktaş hiçbir zaman böyle oynayamaz. Beşiktaş her zaman üstün oynayan takımıdır."

"KADRO DIŞI KARARI GELİR Mİ?"

"O tarz kararlar, Samet Hocamız, Feyyaz Hocamız ve hocamızın alacağı karardır. Beşiktaş formasını giyen herkes o formanın hakkını verecektir. Biz neyi, nerede söyleyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Beşiktaş formasını giyen herkese net mesajımız, yarın itibariyla herkesin Beşiktaş formasını giydiğinin farkına varması gerekiyor. Bizim yönetimimiz, süreklilikten yanadır. Süreklilik, Beşiktaş'a başarı getirir. Biz seneye, 5 yıl başarılı olmak istiyoruz. Kupaların hepsini istiyoruz. Hocanın bugün gitmesi, bazı şeyleri görmediğimiz anlamına gelmiyor. Herkes yarın itibariyla kendine gelip, Beşiktaş için mücadele etmesi gerekiyor."

"Beşiktaş karar almak zorundadır. Beşiktaş, bazı şeylere göz yumamaz. Biz gerekli gözlemlerimizi yaptık. Beşiktaş Yönetimi olarak biz bu sorumluluğu alıyoruz. Bugün itibariyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Samet Aybaba liderliğinde Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz. Yarından itibaren kupayı almak için mücadelemizi vereceğiz. Hayat bir risktir. Biz bugün bir karar aldık, bu kararın arkasındayız"

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

"Yeni teknik direktör henüz erken, biz şu anda bu sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandık. Beşiktaş her maçı kazanmak için mücadele edecek. Önümüzdeki sezon için, sezon bittikten sonra çalışmalara başlayacağız."

SAMET AYBABA SÖZLERİ

"Samet Aybaba kulübeye inmeyecek. Bir komite olarak düşünün. A'dan Z'ye hepimiz o kupaya odaklandık. Sezon sonuna kadar Samet Aybaba'nın liderliğinde Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz."