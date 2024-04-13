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Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Samsunspor maçıyla devam ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 32. hafta müsabakasında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic maçta süre alamayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 10:40
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Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Samsunspor maçı 13 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih

Samsunspor: Okan, Zeki, Alimi, Drongelen, Soner, Tait, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre, Marius

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Yılport Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Onur Bulut, Salih Uçan, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Ante Rebic, müsabakada görev yapamayacak. RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Mert Günok ise iyileşti. Milli file bekçisi, teknik direktör Fernando Santos'un şansı vermesi halinde sahada olabilecek.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

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