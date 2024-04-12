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Kondisyon ve taktik çalıştılar
Beşiktaş, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, bugün 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
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