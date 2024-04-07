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Abou kayboldu!
Beşiktaş’ın Kamerunlu forveti Aboubakar, eski günlerini adeta mumla aratıyor. Önce kadro dışı bırakılan, ardından Afrika Kupası dönüşü ‘sakatım’ diyerek oynamak istemeyen 32 yaşındaki golcü, son haftalarda bulduğu şansı da işi değerlendirmedi. Bu sezon 28 maçta sadece 11 gol atan Aboubakar, son golünü tam 6 ay önce 8 Ekim’de İstanbulspor’a atmıştı.
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