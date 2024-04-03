TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı
Trendyol Süper Lig'de 3.'lük yarışı veren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda çalışmaları sürdüren siyah-beyazlılar aradığı stoperi Portekiz'de buldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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SEBASTIAN COATES KİMDİR?
Sebastian Coates, 7 Ekim 1990'da Uruguay'ın Montevideo kentinde dünyaya geldi. Futbola Nacional altyapısında başladı. 2011 yazında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'a imza attı.
Sırasıyla Nacional, Sunderland ve Sporting'de kiralık olarak forma giydi. Şubat 2017'de ise 4.7 milyon Euro'ya Sporting'in yolunu tuttu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Uruguaylı yıldızın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...
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