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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı

Trendyol Süper Lig'de 3.'lük yarışı veren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda çalışmaları sürdüren siyah-beyazlılar aradığı stoperi Portekiz'de buldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 09:11
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı

Bu sezon şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, öncelikle savunma bölgesinin güçlendirilmesini istedi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı

Bu doğrultuda takviye yapacak olan Beşiktaş, aradığı ismi ise Portekiz'de buldu. Kara Kartal'ın Sporting forması giyen 33 yaşındaki Sebastian Coates'i gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı

Sporting forması giyen 33 yaşındaki stoperin 1 yıl daha sözleşme opsiyonu bulunuyor. Tecrübeli savunmacıyla görüşmelerin başladığı bildirildi. Uruguaylı defans oyuncusu, bu sezon 34 maçta oynarken 6 gol ve 2 asistle dikkat çekti.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı

SEBASTIAN COATES KİMDİR?

Sebastian Coates, 7 Ekim 1990'da Uruguay'ın Montevideo kentinde dünyaya geldi. Futbola Nacional altyapısında başladı. 2011 yazında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'a imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Uruguaylı duvar! Görüşmeler başladı

Sırasıyla Nacional, Sunderland ve Sporting'de kiralık olarak forma giydi. Şubat 2017'de ise 4.7 milyon Euro'ya Sporting'in yolunu tuttu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Uruguaylı yıldızın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

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