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Kırmızı çizgimiz

Başkan Arat, Semih Kılıçsoy ile ilgili konuştu: “Semih Kılıçsoy, Beşiktaş’ın kırmızı çizgisidir. Bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması lazım. Evlatlarımızın haklarını korumalıyız”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Kırmızı çizgimiz

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yöneticiler iftarda basın mensuplarıyla buluştu. Semih Kılıçsoy'la ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Arat, "Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın kırmızı çizgisidir. Bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması lazım. Çok oyuncu çıkaran bir ülke değiliz. Israrımız oyuncumuz takıma girsin şeklinde değil. Yetişen bir Türk evladının haklarının korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

YABANCI İSTİYORUZ

Yabancı hakem hakkındaki düşüncelerini de aktaran Hasan Arat, "Türk futbolunda kısa sürede birçok enteresan olay yaşandı. Bu konuya Türkiye'nin çok sıcak bakması lazım. VAR kayıtlarını anında gösterilmesine büyük cesaret içerisinde ilişmeleri lazım. Türkiye'deki en temel sorun şeffaflıktır. Ne zaman VAR'daki görüntüler stadyumda gösterilir Türkiye o zaman bir adım öne gider. Bizim görüşlerimiz çok net ve açıktır" şeklinde konuştu.

HEYECAN YARATTI

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel yaptığı açıklamalarla büyük heyecan yarattı. Musrati ve Muçi transferlerinde önemli rol oynayan Yücel, "Stoper ve sağ bek transferlerini tamamlamaya yaklaştık. Bu iki pozisyon için temaslarımızda sona yaklaştık" ifadeleriyle camiada merak uyandırdı.

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