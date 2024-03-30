Beşiktaş'ta o yıldızın bileti kesildi!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları için kollar sıvandı. Teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden yönetim, mevcut oyuncular hakkında kararlar vermeye başladı. Siyah-beyazlı kurmaylar, performansıyla hayal kırıklığı yaratan o yıldızın biletini kesti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Yönetim, sezon başında Milan'dan büyük beklentilerle transfer ettiği Hırvat kanat oyuncusunu lig bitiminde elinden çıkarmak istiyor.
Ancak tecrübeli futbolcu için şu ana kadar teklif gelmezken yaz dönemindeki durum merakla bekleniyor.
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