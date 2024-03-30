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Beşiktaş'ta o yıldızın bileti kesildi!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları için kollar sıvandı. Teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden yönetim, mevcut oyuncular hakkında kararlar vermeye başladı. Siyah-beyazlı kurmaylar, performansıyla hayal kırıklığı yaratan o yıldızın biletini kesti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 10:25
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Beşiktaş'ta o yıldızın bileti kesildi!

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ante Rebic'in performansı beklentilerin çok altında kaldı.

Beşiktaş'ta o yıldızın bileti kesildi!

Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Rebic, 1 gol ve 5 asistlik performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş'ta o yıldızın bileti kesildi!

Teknik direktör Fernando Santos'un da gözüne giremeyen 30 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Beşiktaş'ta o yıldızın bileti kesildi!

Yönetim, sezon başında Milan'dan büyük beklentilerle transfer ettiği Hırvat kanat oyuncusunu lig bitiminde elinden çıkarmak istiyor.

Beşiktaş'ta o yıldızın bileti kesildi!

Ancak tecrübeli futbolcu için şu ana kadar teklif gelmezken yaz dönemindeki durum merakla bekleniyor.

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