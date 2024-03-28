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Beşiktaş'a Wolf müjdesi! Menajerinden olumlu yanıt

Beşiktaş, daha önce de gündemine aldığı Marius Wolf için yeniden devreye girdi. Alman sağ bekin menajeri ile yapılan ilk görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'a Wolf müjdesi! Menajerinden olumlu yanıt

Şampiyonluk yarışından erken kopan ve tek hedefi Türkiye Kupası olan siyah-beyazlılar, gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Portekizli teknik adam Fernando Santos'un Onur Bulut ve Svensson'un performanısının yetersiz olduğunu belirtmesi üzereni sağ bek arayışlıarına başlayan yönetimin daha önce de gündemine gelen Borussi Dortmnd forması giyen Marius Wolf için yeniden masada olduğu öğrenildi. Takvim'in haberine göre Alman oyuncunun menajeri ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen yönetimin bu görüşmeden olumlu bir şekilde ayrıldığı öğrenildi.

SANTOS ÇOK İSTİYOR

Siyah-beyazlı kurmayların Wolf'un temsilcisiyle ilerleyen dönemlerde bir görüşme daha yaparak transferi şekellindermesi bekleniyor. Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 28 yaşındaki sağ bekin de şartların oluşması halinde Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Dortmund formasıyla 23 maçta 1164 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu 1 asiste imza attı.

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