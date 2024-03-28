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Beşiktaş Emlakjet final için sahaya çıkıyor!

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk edecek. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 10:13
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Beşiktaş Emlakjet final için sahaya çıkıyor!

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Yarı final ilk maçında Fransa'da rakibine 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, müsabakadan galip gelmesi halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak. Mincidelice JL Bourg'un kazanması durumunda ise Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'na veda ederken, Fransa temsilcisi adını finale yazdıran taraf olacak.

Serinin üçüncü maça taşınması durumunda mücadele, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

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