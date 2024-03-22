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Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferi için düğmeye bastı!

Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlarken siyah-beyazlılardan taraftarlarını heyecanlandıracak hamleler gelmeye başladı. Kara Kartal bu anlamda A Milli Takım'ın yıldızı olan ve Portekiz devi Benfica'nın formasını terleten Orkun Kökçü için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferi için düğmeye bastı!

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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacak kaliteli bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, sezon başında da gündeme gelen isimlerden biri olan Orkun Kökçü için yeniden düğmeye bastı. Birkaç hafta önce Samet Aybaba, Benfica-Rangers maçını izlemek için Lizbon'a gittiğinde, Orkun Kökçü ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. İlk anda "İki Beşiktaşlı ayaküstü sohbet etmişelerdir" diye lanse edilen görüşme, bir anda Orkun'un yaptığı "Benfica'da mutsuzum" açıklamasıyla başka bir boyuta geldi.

15 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Portekiz ekibinin Türk milli takımının yıldızını kadro dışı bırakması, Başkan Hasan Arat'ı heyecanlandırdı. Başkan Arat'ın, Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile özel bir görüşme yaparak, "Orkun'la konuşun, ekonomik şartlarda da anlaşın, ona siyah-beyazlı formayı giydirelim" talimatı verdiği ifade edildi. Portekiz basını, oyuncunun A Milli Takımda yer almasının Beşiktaş'ın yapacağı transfer görüşmelerinde etkin bir rol oynayacağını ifade ederken, siyahbeyazlıların 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Benfica tarihinin en yüksek bonservisi olan 25 milyon euro'ya aldığı Orkun Kökçü'nün şu andaki değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak gösteriliyor

SCHMIDT GÖRÜŞMEDİ!

Record Gazetesi'nin YouTube canlı yayınında konuşan Portekizli gazeteci Antonio Salvador, teknik direktör Roger Schmidt'in, Türk milli takımıyla maçlara gitmeden önce Orkun Kökçü ile konuşmamasının bağları kopardığını ifade ederek, "Bu çok garip, ayrıca önemli de bir sorun" ifadelerini kullandı.

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