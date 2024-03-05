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Beşiktaş'ta Fernando Santos'u düşündüren sorun! O bile çözüm bulamadı

Beşiktaş son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oldukça kritik olan derbide sahasında Galatasaray'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından o sorun siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos'u derinden düşündürüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 10:35
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Beşiktaş'ta Fernando Santos'u düşündüren sorun! O bile çözüm bulamadı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaştı. Bu mücadele iki takım için de çok kritik önem taşıyordu.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'u düşündüren sorun! O bile çözüm bulamadı

Galatasaray şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet hedeflerken siyah-beyazlılarda ligi 3. bitirebilmek adına hata yapmak istemiyordu.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'u düşündüren sorun! O bile çözüm bulamadı

Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Galatasaray olurken maçın ardından o sorun siyah-beyazlı camiayı derinden düşündürüyor.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'u düşündüren sorun! O bile çözüm bulamadı

Beşiktaş bu sezon en çok gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Kazandığı maçlarda bile forvet hattından beklediği verimi alamayan siyah beyazlılar, dört büyükler arasında 'gol' atabilme konusunda da gerilerde kaldı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos'u düşündüren sorun! O bile çözüm bulamadı

Bu sezon 28 lig maçında rakip fileleri sadece 39 kez havalandırabilen Kara Kartallara, Portekizli teknik adam Fernando Santos da bir çözüm bulamadı. Son oynanan G.Saray derbisinde rakip kaleye sadece 3 isabetli şut gönderebilen Beşiktaş, rakip ceza sahasında ise sadece 16 kez topla buluşma istatistiği yakalayabildi.

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