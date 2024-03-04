Fırat Aydınus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!

Taraftarında var olan isyan ve inancın en ufak bir kırıntısı dahi yoktu siyah beyazlı futbolcularda ilk yarı. Pozisyon ve tempo olarak beklentilerin altında kalan ilk yarıda G.Sray kendini yormadan kontrollü bir oyun oynadı. Devreyi 8 şut ve 6 kornerle bitirmeleri, üstün oyunlarının kanıtıydı.

"İKİNCİ YARI DAHA HAREKETLİYDİ" Beşiktaş orta sahasında Gedson çok arandı. 2. yarıda ilk devreye oranla seyir zevki ve pozisyon sayısı biraz daha yüksek bir mücadele izledik. Beraberlik golü için yüklenen Beşiktaş'ın ileriye çıktığı anlarda yakaladığı pozisyonları ve siyah beyazlıların arkada bıraktığı boş alanları değerlendiren bir Galatasaray izledik.