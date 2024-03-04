Fırat Aydınus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu!
Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleyi değerlendiren Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Taraftarında var olan isyan ve inancın en ufak bir kırıntısı dahi yoktu siyah beyazlı futbolcularda ilk yarı. Pozisyon ve tempo olarak beklentilerin altında kalan ilk yarıda G.Sray kendini yormadan kontrollü bir oyun oynadı. Devreyi 8 şut ve 6 kornerle bitirmeleri, üstün oyunlarının kanıtıydı.
"İKİNCİ YARI DAHA HAREKETLİYDİ"
Beşiktaş orta sahasında Gedson çok arandı. 2. yarıda ilk devreye oranla seyir zevki ve pozisyon sayısı biraz daha yüksek bir mücadele izledik. Beraberlik golü için yüklenen Beşiktaş'ın ileriye çıktığı anlarda yakaladığı pozisyonları ve siyah beyazlıların arkada bıraktığı boş alanları değerlendiren bir Galatasaray izledik.
İkinci yarı itibariyle hakem Halil Umut Meler de müsabakaya dahil oldu! Santos'un Ghezzal-Amartey değişikliği Beşiktaş'ı ofansif olarak daha da güçlendirdi. Ardından Santos hücuma yönelik iki hamle daha yapıp Muleka ile Aboubakar'ı sahaya aldı. Ancak tüm bu ofansif hamleler Beşiktaş'ın skor bulmasına yetmedi. Beşiktaş, beraberliği getirecek pozisyonlar bulsa da gole ulaşamadı.
"PLANSIZ HÜCUM VE KALİTE"
Sonuçta G.Saray bu kritik derbide rahat bir oyunla 3 puan çıkarmayı bildi. Beşiktaş'ın plansız hücumları ve kadro kalitesi farkı bu derbide göze çarpan unsurlardı. Taraftar, takımını ne kadar ileri itmek istese de o takım bunu yapamıyor. Hücum edemiyor, üstün oynayamıyor ve taraftarın çabalarının bir faydası olmuyor.
"VAR MÜDAHALE ETMEMELİYDİ"
Bence Halil Umut Meler hala yaşadığı travmadan yüzde 100 sıyrılamamış. Daha önce yönettiği derbiler baz alındığında rahat değildi. Futbolculara karşı çok agresif ve sertti. Tribünden atılan maddelerde futbolcuları ve yardımcısını çağırıp 'kaçın' dercesine bir yaklaşım sergilemek çok doğru değildi. Yaşadığı olay sonrası 2 maçta daha anlayışlı ve sakin bir yönetim göstermişti. Fakat derbide sanırım baskı ve oluşan stres farklı bir ruh haliyle bu tavırları sergilemesine yol açtı.
Ligde 11. maçına çıkan Meler özellikle kendisine itirazlarda, futbolcuların birbirine agresif hareketlerinde ve faul ve fena hareketlerde standardı tutturamadı ve sarı kartları es geçti.
"BENZER POZİSYONDA NELSSON'A FAUL ÇALDI"
53. dakikada Köhn elini Cenk'in beline koyuyor ve top sağa açıldıktan sonra oraya doğru yönlenirken tutmaya başlıyor ve son olarak formasından çekmesi gözüküyor. Cenk bu tutmayı ve akabinde çekmeyi hissedince normalinden daha abartılı bir şekilde reaksiyon veriyor. Bu abartısı sanırım Halil Umut Meler'i yanılttı.
Pozisyonu çeşitli açılardan izlediğimizde penaltı gözüküyor ama Cenk'in abartması ile bir futbolcuya etkisinin ne denli olduğunu VAR'ın müdahil olamayacağı türden bir pozisyon şekline soktu. Meler bu pozisyonu sahada görüp penaltı vermeliydi. Kaldı ki sonlara doğru Nelson'un ceza sahası dışında Semih'e yaptığı benzer pozisyonda faul düdüğü çaldı.
"MELER KARARI VAR'A BIRAKMAMALIYDI"
88. dakikada Omar Colley'in Barış Alper Yılmaz'a müdahalesinde oyuncunun iki ayağıyla birlikte hız alarak uzak mesafeden gelerek rakibine karşı bir eylemi var. Bunun neticesinde ayağı yukarı kalkarak Barış Alper'in bacağına geliyor fakat tabanı tam oturmayıp bir sıyırma söz konusu. Halil Umut Meler önce sarı kart verip sonra VAR uyarısıyla kararını değiştirdi.
Yoğunluk ve şiddet baz alındığında VAR karışmamalı ama mücadelenin hakemi Halil Umut Meler sahada görüp pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirmeliydi. Penaltıya hangi nedenlerle VAR karışmıyorsa aynı nedenlerle de kırmızı kart pozisyonuna da karışmamalıydı.
DİĞER