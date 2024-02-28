Haberler Beşiktaş Salih Uçan’a 400. gol plaketi verildi

Salih Uçan’a 400. gol plaketi verildi

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, Tüpraş stadyumu'nda konuk etti. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Tüpraş Stadyumu’ndaki 400. golü kaydeden Salih Uçan'a plaket verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 21:43
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Salih Uçan’a 400. gol plaketi verildi

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Konyaspor müsabakası öncesinde siyah-beyazlıların Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atan Salih Uçan'a plaket verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Asbaşkan Onur Göçmez, maç öncesi Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atan Salih Uçan'a plaket takdim etti.

Kartal, Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Eyüpspor ile karşılaşmış ve 4-0'lık galibiyet ile son 16 turuna kalmayı başarmıştı. Söz konusu müsabakada siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Salih Uçan, Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atmıştı.

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