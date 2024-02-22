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Kartallar güçleniyor

Pazar günü İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Kartallar güçleniyor

Pazar günü İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Santos yönetiminde 1.5 saat süren antrenmanın ilk bölümü yarı sahada yapılan pasa dayalı taktik çalışma ile sona erdi. Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, ikinci bölümde salon çalışmasına geçti. Sahada kalan futbolcular ise dar alanda çift kale maç yaptı.

TÜPRAŞ STADI'NA 'İKİ RAKİP' ÇIKTI!

TFF, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için başvuru yaparken, Tüpraş Stadyumu'na iki rakip daha çıktı. Almanya Futbol Federasyonu, Avrupa Ligi finali için Frankfurt Deutsche Bank Park ve Konferans Ligi finali için Leipzig Redbull Arena ile adaylık başvurusu yaptı.

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