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Muci gözümüzün pasını sildi

Kartal'ın devre arasında renklerine bağladığı süper yetenek Ernest Muci, siyah-beyazlı formayı ilk defa Kayserispor deplasmanında giydi. İki ayağını da raket gibi kullanan Arnavut yıldız çalımları ve şutlarıyla göz doldurdu. 22 yaşındaki futbolcu kariyerindeki 173 maçın 173'ünü 10 numara ve sol kanatta oynayan Muci'yi dün sağda kullandı. Alışık olduğu bölgede görev almamasına rağmen yetenekleriyle göz kamaştırdı. Kartal'ın ataklarında hep o vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 06:50
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Muci gözümüzün pasını sildi
Kartal'ın devre arasında renklerine bağladığı süper yetenek Ernest Muci, siyah-beyazlı formayı ilk defa Kayserispor deplasmanında giydi. İki ayağını da raket gibi kullanan Arnavut yıldız çalımları ve şutlarıyla göz doldurdu. 22 yaşındaki futbolcu kariyerindeki 173 maçın 173'ünü 10 numara ve sol kanatta oynayan Muci'yi dün sağda kullandı. Alışık olduğu bölgede görev almamasına rağmen yetenekleriyle göz kamaştırdı. Kartal'ın ataklarında hep o vardı.
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