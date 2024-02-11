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Chelsea'nin sahibinden Beşiktaş'a oyuncu önerisi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer döneminin son gününde kadrosuna Muci ve Al Musrati'yi katan Beşiktaş'a, Chelsea'den sürpriz bir öneri geldiği iddia edildi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 14:28
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Chelsea'nin sahibinden Beşiktaş'a oyuncu önerisi!

İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve 11. sırada bulunan Chelsea'nin, kadrodaki şişkinliğini azaltmak için bazı futbolcularını Beşiktaş'a önerdiği ileri sürüldü.

Chelsea'nin sahibinden Beşiktaş'a oyuncu önerisi!

NTV Spor'un Mirror'dan derlediği habere göre; İngiliz kulübünün ABD'li sahibi Todd Boehly, Finansal Fair Play düzenlemeleri kapsamında transfer yapabilmek adına gelecek yaz kadronun daraltılması gerektiğini düşünüyor.

Chelsea'nin sahibinden Beşiktaş'a oyuncu önerisi!

Haberde, Boehly'nin Chelsea'yi devraldığı günden bu yana 1 milyar sterlinin üzerinde bir harcama yaparak çok sayıda oyuncu transfer ettiği hatırlatıldı ve teknik direktör Mauricio Pochettino ve seleflerinin oldukça şişkin bir kadroyla karşı karşıya bırakıldığı yorumu yapıldı.

Chelsea'nin sahibinden Beşiktaş'a oyuncu önerisi!

Haber detayında Todd Boehly'nin bu kapsamda Beşiktaş'a 3 futbolcusunu teklif ederek kadroda temizlik yapmayı hedeflediği vurgulandı.

Chelsea'nin sahibinden Beşiktaş'a oyuncu önerisi!

ABD'li iş adamının ilk olarak siyah beyazlı takıma Malang Sarr'ı satın alma fırsatını sunduğu belirtildi. Ayrıca son haftalarda Deivid Washington ve Andrey Santos gibi genç isimlerin de Beşiktaş'a teklif edildiği ifade edildi.

Chelsea'nin sahibinden Beşiktaş'a oyuncu önerisi!

25 yaşındaki Fransız stoper Sarr, Chelsea'de bu sezon hiç forma giyemedi. İngiliz takımının kadrosunda düşünülmeyen futbolcu, geçen sezonu ise Monaco'da kiralık olarak geçirmişti.

Chelsea'nin sahibinden Beşiktaş'a oyuncu önerisi!

Geçtiğimiz yaz Santos'tan 16 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 18 yaşındaki Deivid Washington da Chelsea'de forma giymekte zorlanan oyunculardan. Santfor mevkisinde oynayan Washington, 2 maçta 23 dakika süre alabildi ve gol atamadı.

Chelsea'nin sahibinden Beşiktaş'a oyuncu önerisi!

Chelsea'nin Ocak 2023'te Vasco da Gama'dan 12.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Andrey Santos ise ön liberoda görev yapıyor. Sezonun ilk yarısını Nottingham Forest'ta kiralık geçiren 19 yaşındaki oyuncu, burada fazla forma şansı bulamayınca ara transfer döneminin son gününde Strasbourg'a kiralandı.

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