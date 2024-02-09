Beşiktaş'tan rekor transfer! İşte Muci'nin bonservis bedeli

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Arnavut 10 numara Ernest Muci'nin transferini KAP'a bildirdi.

10 milyon euro bonservis bedeli ödenen 22 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ernest Muci, bu bonservis bedeliyle Beşiktaş tarihin en pahalı transferi oldu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.