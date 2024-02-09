Beşiktaş Al-Musrati transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları

Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Al Musrati için Braga ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ'TAN MUSRATI PAYLAŞIMI
Güç ✔ Savaşçı bir yapı 👊 Mücadele 💯 Beşiktaş'a hoş geldin Al-Musrati! 🦅 pic.twitter.com/9nDqMpZj0x— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2024