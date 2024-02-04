Daniel Amartey: Savaşçı ruhumuzu gösterdik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda 7 maç sonra ilk 11'e dönen Daniel Amartey, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Amartey'in açıklamaları...

"Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu. Hak ettik. Özgüven anlamında ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Disiplinliydik. Savaşçı ruhumuzu gösterdik ve kazandık. Birbirimize yardım etmek için oynuyoruz. Hocamızın dediklerini yaptık. İyi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."