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Daniel Amartey: Savaşçı ruhumuzu gösterdik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Amartey'in açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 21:14
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Daniel Amartey: Savaşçı ruhumuzu gösterdik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda 7 maç sonra ilk 11'e dönen Daniel Amartey, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Amartey'in açıklamaları...

"Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu. Hak ettik. Özgüven anlamında ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Disiplinliydik. Savaşçı ruhumuzu gösterdik ve kazandık. Birbirimize yardım etmek için oynuyoruz. Hocamızın dediklerini yaptık. İyi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

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