Kartal’ın dinamosu Salih

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan performansıyla göz kamaştırıyor. Bu sezon siyah-beyazlı ekibin oynadığı 33 maçın 27'sinde forma şansı bulan Salih Uçan, orta sahadaki takım arkadaşlarıyla karşılaştırıldığı zaman en çok anahtar pas yapan, en çok sahipsiz top kazanan, kendi sahasında en az top kaybı yapan oyuncu konumunda bulunuyor. Öte yandan dört büyük takımdaki orta saha oyuncularıyla karşılaştırıldığında da en çok skor katkısı veren isim olan Salih Uçan, ayrıca rakip 3'üncü bölgesine en çok başarılı pas yapan isim olmayı da başardı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu 3 gol, 8 asistle tamamlayan Salih Uçan, bu sezonun henüz ilk yarısında 3 gol, 5 asiste ulaştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, son iki sezonda şu ana kadar yaptığı 19 gol katkısıyla gole en çok katkı sağlayan isim olmayı da başardı.

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