HaberlerBeşiktaşBEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, bir taraftan da takımda düşünülmeyen isimlerle peş peşe yollar ayrılıyor. Bailly ve Onana'nın ardından Rosier de takımdan gönderildi. Siyah-beyazlılarda bir ayrılık iddiası daha İtalyan basınından geldi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 15:58Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 16:02
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.