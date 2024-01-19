Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, bir taraftan da takımda düşünülmeyen isimlerle peş peşe yollar ayrılıyor. Bailly ve Onana'nın ardından Rosier de takımdan gönderildi. Siyah-beyazlılarda bir ayrılık iddiası daha İtalyan basınından geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 15:58 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 16:02
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SALİM CAN ÖZCAN
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Fernando Santos'un gelmesiyle beyaz bir sayfa açıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Siyah-beyazlılar, son 3 maçından gol yemeden galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Kartal, yeni kadro planlaması için gözünü transfere çevrildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Bir yandan takviye için yoğun mesai harcanırken, diğer yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Bailly'nin sözleşmesini fesheden ve Onana'yı Marsilya'ya kiralık gönderen Beşiktaş, son olarak Valentin Rosier'i de Nice'e kiraladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Siyah-beyazlılarda ayrılıklar peş peşe yaşanırken, flaş bir iddia da İtalya'dan geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

İlmattino'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic, Serie A takımlarından Salernitana'ya teklif edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

İtalyan ekibinden bu teklife yanıt gecikmedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

REDDETTİLER!

Salernitana, gelen Rebic teklifini net bir şekilde reddetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Kartal, Rebic'i sezon başında İtalyan devi Milan'dan bedelsiz olarak transfer etmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Siyah-beyazlılarda 18 maça çıkan Tecrübeli kanat oyuncusu, 1 gol ve asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız isimden flaş ayrılık hamlesi! İtalyanlar duyurdu

30 yaşındaki yıldızın Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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