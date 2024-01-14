BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü Semih Kılıçsoy'un yıldızlaştığı mücadelede 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda ilk maçına çıkan Fernando Santos'un etkisi ise oyuncuların istek ve tempolu futbolundan sahaya yansıdı. Siyah-beyazlılarda Santos ise maçın ardından transfere yönelik dikkat çeken açıklamalar yaparken listesinde ilk sıraya yazdığı oyuncu belli oldu. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
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Siyah-beyazlıların gollerini Semih Kılıçsoy, Rashica ve Gedson Fernandes kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş üst üste 2. galibiyetini aldı ve 4. sıraya yükseldi.
Siyah-beyazlılarda öne çıkan isimler ise Semih Kılıçsoy, Gedson Fernandes ve Umut Meraş oldu.
İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:
Önemli olan şu an burada bulunan futbolcular. Bu oyuncuları geliştirmek, onlarla başarı sağlamak zorundayız. Kim gelecekse sırf gelmek için gelmeyecekler. Benim istediğim oyuncu profili güçlü, kararlı, karakterli ve hırslı olur. Ben böyle oyuncular istiyorum.
Yönetimimiz de aynı fikirde. Kazanmayı bilen bir takım oluşturmak için kazanmayı bilen oyuncular getirmek istiyoruz. Ancak şu an oyuncularımın performansından mutluyum. Antrenmanda ve maçlarda gösterdikleri kararlılık beni mutlu ediyor. Tabii ki gelişmemiz gereken yerler var.
Antrenmanlarla devam edecek. Bahsettiğim kriterlerde en az 2-3 oyuncu transfer edeceğiz. Doğru oyuncuları bulup buradaki oyuncularla daha iyiye gideceğiz."
Amir ve Ege iyi oynuyorlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama tabii ki oraya takviye yapacağız. Yapılması lazım. Benim için futbolda kaleci, altı numara, on numara ve santrfor çok önemli. Bunu bir çizgi olarak düşünürseniz merkez benim için takımın temeli, takımı ayakta tutan kolonu gibi." değerlendirmesinde bulundu.
Santos'un bu açıklamalarının ardından Beşiktaş'ta 6 numara için Santos'un eski öğrencisinin adı öne çıktı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın PSG Başkanı ile yakın arkadaşlığı sebebiyle gündemdeki o isim için kolaylık istenecek.
SANTOS'UN ÇÖZÜMÜ: DANILO PEREIRA
PSG ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu bu sezon tüm kulvarlada 15 maçta görev aldı.
32 yaşındaki oyuncunun da Fernando Santos ile çalışmak istediği iddia edildi.
Fernando Santos'un özellikle oyuncularla kurduğu yakın ilişkinin de bu transferde tercih edilme sebebi olduğu öğrenildi.
Danilo Pereira'nın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.
Beşiktaş'ın bu oyuncu için kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi.
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