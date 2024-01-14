BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Amir ve Ege iyi oynuyorlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama tabii ki oraya takviye yapacağız. Yapılması lazım. Benim için futbolda kaleci, altı numara, on numara ve santrfor çok önemli. Bunu bir çizgi olarak düşünürseniz merkez benim için takımın temeli, takımı ayakta tutan kolonu gibi." değerlendirmesinde bulundu.