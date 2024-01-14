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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Vavacars Fatih KaragümrükSemih Kılıçsoy'un yıldızlaştığı mücadelede 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda ilk maçına çıkan Fernando Santos'un etkisi ise oyuncuların istek ve tempolu futbolundan sahaya yansıdı. Siyah-beyazlılarda Santos ise maçın ardından transfere yönelik dikkat çeken açıklamalar yaparken listesinde ilk sıraya yazdığı oyuncu belli oldu. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 09:51
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçta Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Siyah-beyazlıların gollerini Semih Kılıçsoy, Rashica ve Gedson Fernandes kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Bu sonucun ardından Beşiktaş üst üste 2. galibiyetini aldı ve 4. sıraya yükseldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Beşiktaş'ta Santos'un gelişiyle birlikte sergilenen coşkulu futbol ise tribünleri memnun etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Siyah-beyazlılarda öne çıkan isimler ise Semih Kılıçsoy, Gedson Fernandes ve Umut Meraş oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

ŞİMDİ SIRA TRANSFERDE!

3-0'lık galibiyetin ardından Beşiktaş'ta Fernando Santos transfere dair konuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

Önemli olan şu an burada bulunan futbolcular. Bu oyuncuları geliştirmek, onlarla başarı sağlamak zorundayız. Kim gelecekse sırf gelmek için gelmeyecekler. Benim istediğim oyuncu profili güçlü, kararlı, karakterli ve hırslı olur. Ben böyle oyuncular istiyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Yönetimimiz de aynı fikirde. Kazanmayı bilen bir takım oluşturmak için kazanmayı bilen oyuncular getirmek istiyoruz. Ancak şu an oyuncularımın performansından mutluyum. Antrenmanda ve maçlarda gösterdikleri kararlılık beni mutlu ediyor. Tabii ki gelişmemiz gereken yerler var.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Antrenmanlarla devam edecek. Bahsettiğim kriterlerde en az 2-3 oyuncu transfer edeceğiz. Doğru oyuncuları bulup buradaki oyuncularla daha iyiye gideceğiz."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Amir ve Ege iyi oynuyorlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama tabii ki oraya takviye yapacağız. Yapılması lazım. Benim için futbolda kaleci, altı numara, on numara ve santrfor çok önemli. Bunu bir çizgi olarak düşünürseniz merkez benim için takımın temeli, takımı ayakta tutan kolonu gibi." değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Santos'un bu açıklamalarının ardından Beşiktaş'ta 6 numara için Santos'un eski öğrencisinin adı öne çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın PSG Başkanı ile yakın arkadaşlığı sebebiyle gündemdeki o isim için kolaylık istenecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

SANTOS'UN ÇÖZÜMÜ: DANILO PEREIRA

PSG ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu bu sezon tüm kulvarlada 15 maçta görev aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

32 yaşındaki oyuncunun da Fernando Santos ile çalışmak istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu! Transfer için düğmeye basıldı

Fernando Santos'un özellikle oyuncularla kurduğu yakın ilişkinin de bu transferde tercih edilme sebebi olduğu öğrenildi.

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