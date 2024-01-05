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Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 12:56
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Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR'da Onur Öztoprak ile Esat Sancaktar eşlik edecek.

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