TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdıktan sonra stoper arayışına girdi. Siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. (BJK transfer haberleri)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 11:35 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 11:39
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Kara Kartal, Eric Bailly ile yollarını ayırmıştı.
Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncunun yerine farklı bir isim bakılıyor.
Ara transferde stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta deneyimli bir isim gündeme geldi.
Siyah-beyazlılar, Kızılyıldız'da forma giyen Aleksander Dragovic'i araştırıyor.
Dragovic, Avusturya milli takımında 100 kez forma giydi.
32 yaşındaki oyuncu; Austria, Basel, Dinamo Kiev, Bayern Leverkusen ve Leicester City gibi kalburüstü takımlarda oynadıktan sonra 2021 yılında Kızılyıldız'a transfer olmuştu.
Tecrübeli futbolcunun bonservis değeri 4 milyon Euro olarak biliniyor.
Dragovic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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