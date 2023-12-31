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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Eric Bailly ile yollarını ayırdıktan sonra stoper arayışına girdi. Siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 11:35 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 11:39
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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor

Beşiktaş'ta devre arası transfer harekatı sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor

Başkan Hasan Arat kadroda birçok değişikliğe gidecek.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, transferde de önemli gelişmeler yaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor

Kara Kartal, Eric Bailly ile yollarını ayırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncunun yerine farklı bir isim bakılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor

Ara transferde stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta deneyimli bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor

Siyah-beyazlılar, Kızılyıldız'da forma giyen Aleksander Dragovic'i araştırıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor

Dragovic, Avusturya milli takımında 100 kez forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor

32 yaşındaki oyuncu; Austria, Basel, Dinamo Kiev, Bayern Leverkusen ve Leicester City gibi kalburüstü takımlarda oynadıktan sonra 2021 yılında Kızılyıldız'a transfer olmuştu.

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