Beşiktaş'ta Bruno Genesio harekatı! Hüseyin Yücel...

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi, takımı Bruno Genesio'ya emanet etmeye karar verdi. Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar yoğun bir şekilde teknik direktör çalışmaları devam ediyordu. Bu görev için yerli ve yabancı bir çok isimle temasa geçen Beşiktaş yönetimi 57 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Bruno Genesio isminde karar kaldı. Genesio görüşmelerini bizzat ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüteceği ifade edilirken, Monaco'ya giden Yücel'in, Genesio'yu da alarak Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

SÖZLEŞME 1.5+1 SENELİK

Beşiktaş'tan daha önce 2.5 senelik anlaşma isteyen Fransız teknik adamın, yönetimin 1.5+1 senelik teklifini kabul ederken, siyah-beyazlılardan senelik 3 milyon euro alacağı öğrenildi. Bruno Genesio'nun 5 Ocak'taki Kasımpaşa maçında takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi. En son Rennes'i çalıştıran ve 19 Kasım'da görevden ayrılan tecrübeli çalıştırıcının imzaların bir an önce atılması için istekli olduğu öğrenildi. Daha önce Villefranche, Guoan takımlarında görev yapan Genesio, Lyon'da yardımcı hoca olarak çalıştı.