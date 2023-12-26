Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı açıklaması! Beşiktaş...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yusuf Sarı açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sancak, Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadıklarını ifade etti.

İşte o sözler...

Beşiktaş'tan bir teklif gelmediğini söyleyen Murat Sancak, "Yusuf Sarı ile ilgili Beşiktaş'tan bana veya kulübe ulaşan bir teklif yok. Şu anda herhangi bir görüşme de yok. Yurt dışından ilgilenen takımlar var ve görüşmeler devam ediyor. Ederini bulursa futbolcu da gitmek isterse hayırlı olsun deriz." dedi.

25 yaşındaki Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol 9 asistlik performans sergiledi.