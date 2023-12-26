Haberler Beşiktaş Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı açıklaması! Beşiktaş...

Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı açıklaması! Beşiktaş...

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yusuf Sarı açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sancak, Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadıklarını ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 16:35 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 16:43
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı açıklaması! Beşiktaş...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yusuf Sarı açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sancak, Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadıklarını ifade etti.

İşte o sözler...

Beşiktaş'tan bir teklif gelmediğini söyleyen Murat Sancak, "Yusuf Sarı ile ilgili Beşiktaş'tan bana veya kulübe ulaşan bir teklif yok. Şu anda herhangi bir görüşme de yok. Yurt dışından ilgilenen takımlar var ve görüşmeler devam ediyor. Ederini bulursa futbolcu da gitmek isterse hayırlı olsun deriz." dedi.

25 yaşındaki Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol 9 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
PANATHİNAİKOS NERENİN TAKIMI? Panathinaikos hangi ülkenin takımı, Fatih Terim sözleşme süresi kaç yıl, belli oldu mu?
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ve CHP'ye tepki yağdı: "Siz DEM'lenirken biz şehit verdik"
Eric Dier F.Bahçe'ye! İşte bonservis bedeli
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PFDK'dan Beşiktaş'a ceza!
Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Wolves Vilnius!
Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Temel Seviye Yoga Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Demirspor'dan Yusuf Sarı açıklaması! Beşiktaş... A. Demirspor'dan Yusuf Sarı açıklaması! Beşiktaş... 16:35
Dev operasyon! G.Saray'da 4 ayrılık 3 transfer Dev operasyon! G.Saray'da 4 ayrılık 3 transfer 15:55
Josef de Souza Türkiye'ye geri dönüyor! Josef de Souza Türkiye'ye geri dönüyor! 15:27
Türkiye Kupası'nın 5. tur programı belli oldu! Türkiye Kupası'nın 5. tur programı belli oldu! 15:06
PFDK'dan Beşiktaş'a ceza! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza! 14:43
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! 14:13
Daha Eski
Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı! Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı! 14:10
Eric Dier F.Bahçe'ye! İşte bonservis bedeli Eric Dier F.Bahçe'ye! İşte bonservis bedeli 13:34
Trabzonspor'da 12 oyuncu gol atmayı başardı! Trabzonspor'da 12 oyuncu gol atmayı başardı! 13:04
Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi sona erdi! Manisa FK'da Osman Özköylü dönemi sona erdi! 12:59
Resmi transfer açıklaması! Martial ve F.Bahçe... Resmi transfer açıklaması! Martial ve F.Bahçe... 12:32
Süper Kupa Finali hangi stadyumda oynanacak? Süper Kupa Finali hangi stadyumda oynanacak? 12:26