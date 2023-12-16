Siyah-beyazlıların kadro dışı bıraktığı isimlerden Vinvent Aboubakar, Lecarremedia'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamerunlu oyuncu, "Al-Nassr'ın, Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için beni takımdan gönderdiğine dair çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. O dönem Ronaldo takımda kalmamı istedi, kulüp de kalmam için baskı yaptı ama Beşiktaş'a geri dönmeyi ben istedim. Ben aileme daha yakın olmak için kendim ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı. Aboubakar şöyle devam etti: "Beşiktaş taraftarı, hayatımda gördüğüm en iyi taraftar grubu. Unutamadığım bir anım var. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı oynuyorduk. İlk yarıda 3-0 geriye düştük. Buna rağmen taraftar bizi müthiş destekledi, ateşlendik ve maçı 3-3 berabere tamamladık. Taraftarın tezahüratları, rakibin de dengesini bozdu. Beşiktaş taraftarının kendi oyuncusuna hakaret ettiğini, ıslıkladığını nadiren görürsünüz. Beşiktaş taraftarının en sevdiğim yönü tam olarak bu."