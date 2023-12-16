Haberler Beşiktaş Dönmeyi ben istedim

Dönmeyi ben istedim

Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar, Lecarremedia’ya yaptığı açıklamada “Ronaldo kalmamı istedi, kulüp de öyle. Ama ben Beşiktaş’ı tercih ettim” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dönmeyi ben istedim

Siyah-beyazlıların kadro dışı bıraktığı isimlerden Vinvent Aboubakar, Lecarremedia'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamerunlu oyuncu, "Al-Nassr'ın, Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için beni takımdan gönderdiğine dair çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. O dönem Ronaldo takımda kalmamı istedi, kulüp de kalmam için baskı yaptı ama Beşiktaş'a geri dönmeyi ben istedim. Ben aileme daha yakın olmak için kendim ayrılma kararı aldım" ifadelerini kullandı. Aboubakar şöyle devam etti: "Beşiktaş taraftarı, hayatımda gördüğüm en iyi taraftar grubu. Unutamadığım bir anım var. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı oynuyorduk. İlk yarıda 3-0 geriye düştük. Buna rağmen taraftar bizi müthiş destekledi, ateşlendik ve maçı 3-3 berabere tamamladık. Taraftarın tezahüratları, rakibin de dengesini bozdu. Beşiktaş taraftarının kendi oyuncusuna hakaret ettiğini, ıslıkladığını nadiren görürsünüz. Beşiktaş taraftarının en sevdiğim yönü tam olarak bu."

DİĞER
Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu
Dünyanın en kirli örgütü CHABAB: Siyonistlerin KKTC'deki gizli işgalinin perde arkası ortaya çıktı!
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf
Yusuf Yazıcı Süper Lig devine! Ocak ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yusuf Yazıcı Süper Lig devine! Ocak ayında...
Beşiktaş'tan ünlü menajere tam yetki!
METEOROLOJİ, AFAD, AKOM, VALİLİK... İstanbul'a uyarı üstüne uyarı: Dışarı çıkmayın! 16 Aralık hava durumu
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (16 Aralık 2023)
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 16 ARALIK 2023 | İstanbul GÜNCEL namaz vakitleri ve ezan saatleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! 00:59
Tottenham'dan kritik 3 puan! Tottenham'dan kritik 3 puan! 00:59
Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! 00:59
Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! Jeffinho Lyon'a 3 puanı getirdi! 00:59
Tottenham'dan kritik 3 puan! Tottenham'dan kritik 3 puan! 00:59
Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! Kenan Yıldız'lı Juventus 1 puana razı oldu! 00:56
Daha Eski
Hakemler kararını verdi! Hakemler kararını verdi! 00:37
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf 00:36
"Galatasaray olarak amacımız Türkiye Kupası'nı kazanmak" "Galatasaray olarak amacımız Türkiye Kupası'nı kazanmak" 00:33
Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf... Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf... 00:30
Hakemler kararını verdi! Hakemler kararını verdi! 00:18
Juve'den Kenan Yıldız kararı! Bonservisi... Juve'den Kenan Yıldız kararı! Bonservisi... 23:55