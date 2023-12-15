Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Norveçli kanat! Yönetim menajeriyle görüştü

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Norveçli kanat! Yönetim menajeriyle görüştü

Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Kanat transferi yapmak isteyen siyah beyazlılar Polonya'da forma giyen Norveçli yıldızı gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan sürpriz kanat hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Devre arasında birçok takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine Norveçli sol kanat oyuncusu Kristoffer Velde geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan sürpriz kanat hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

24 yaşındaki 1.79 boyundaki futbolcu Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan sürpriz kanat hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

5 milyon Euro piyasa bedeli olan Velde, bu sezon takımında 23 maça çıkarken 10 gol attı ve 4 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan sürpriz kanat hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Takvim'in Polonya basınından derlediği habere göre; Velde'nin menajeri İstanbul'a gelerek Siyah-Beyazlı takımın yöneticileriyle görüştü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan sürpriz kanat hamlesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Poznan kulübüne Norveç'in Haugesund takımından Ocak 2022'de 1.1 milyon Euro'ya katılan Velde'nin 31 Aralık 2025'e kadar kontratı var.

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