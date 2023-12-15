TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Norveçli kanat! Yönetim menajeriyle görüştü
Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Kanat transferi yapmak isteyen siyah beyazlılar Polonya'da forma giyen Norveçli yıldızı gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
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Takvim'in Polonya basınından derlediği habere göre; Velde'nin menajeri İstanbul'a gelerek Siyah-Beyazlı takımın yöneticileriyle görüştü.
Poznan kulübüne Norveç'in Haugesund takımından Ocak 2022'de 1.1 milyon Euro'ya katılan Velde'nin 31 Aralık 2025'e kadar kontratı var.
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