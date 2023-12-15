TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Norveçli kanat! Yönetim menajeriyle görüştü

Devre arasında birçok takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine Norveçli sol kanat oyuncusu Kristoffer Velde geldi.

5 milyon Euro piyasa bedeli olan Velde, bu sezon takımında 23 maça çıkarken 10 gol attı ve 4 asist yaptı.