Beşiktaş'tan Cenk ve Aboubakar açıklaması!

Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi!

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Vincent Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Cenk Tosun'un sağlık durumuyla ilgili yaptığı duyuruda ise "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Cenk Tosun'un tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" mesajını paylaştı.