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Cumhuriyet koreografi ile kutlandı

Siyah-beyazlı taraftarlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel koreografi hazırladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 06:50
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Cumhuriyet koreografi ile kutlandı

Siyah-beyazlı taraftarlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel koreografi hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Hanım ve silah arkadaşlarının yer aldığı görselde, "Akaretler'den Cumhuriyet'e. Bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz" ifadeleri yer aldı.

FİLİSTİN'E PANKARTLI DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK maçında Filistin'i de unutmadı... Siyah-beyazlılar, açtıkları pankartlarla İsrail'in bombardımanı altında olan Filistin'e destek verdi. Tribünlerde yer alan "You will never walk alone Gazze (Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze)" ve "Savaşın karşısında, mazlumun yanındayız" yazılı pankartlar dikkat çekti.

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