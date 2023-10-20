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Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi hakem açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar geldi. TFF'nin hakem atamasıyla ilgili açıklamada bulunan Çebi, "Federasyondan Galatasaray'a bir bilgi akışı var. Halil Umut Meler'in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 18:07 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 18:24
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Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi hakem açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Çebi, karşılaşmanın hakem atamasında bir art niyet olabileceğini ifade etti.

İşte o açıklamalar...

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı müsabakaya Halil Umut Meler'in atanmasıyla ilgili açıklamada bulundu:

"Galatasaray – Beşiktaş maçına form grafikleri göz önünde bulundurulduğunda kamuoyunda yapay zeka tarafından Ali Şansalan'ın atanması yönünde bir beklenti vardı.

Ali Şansalan'ın maça atanacağı bilgisini alan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Erden Timur, Halil Umut Meler'in görevlendirilmesi için kasıtlı olarak Şansalan'ı gündeme taşımıştır.

Halil Umut Meler'in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz.

Federasyondan Galatasaray'a bir bilgi akışı var. Erden Timur'un ortada hiçbir şey yokken Ali Şansalan'ın ismini kullanması tesadüf olamaz.

Halil Umut Meler maçın son düdüğünü çaldığında bu atamada art niyet olup olmadığını anlamış olacağız. Meler, umarız başka bir planın parçası olarak bu maça atanmamıştır. Kendisinden derbiyi adaletli şekilde yöneterek herhangi bir planın parçası olmadığını göstermesini bekliyoruz."

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