14 futbolcuyla idman

Beşiktaş, G.Saray derbisi hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Burak Yılmaz'ın isteği üzerine teknik ekibe katılan Hari Vukas ve Toni Modric'in de yer aldığı idman, altyapıdan iki oyuncunun katılmasıyla birlikte toplam 14 futbolcuyla gerçekleştirildi.

4 YILDIZ AYRI ÇALIŞTI

Siyah-beyazlıların dün sabahki idmanında Milli takımlar bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç ve Emre Bilgin yer almadı. Salih Uçan, Gedson Fernandes, Eric Bailly ve Mert Günok ise takımdan ayrı çalıştı.