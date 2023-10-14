Haberler Beşiktaş 14 futbolcuyla idman

14 futbolcuyla idman

Beşiktaş, G.Saray derbisi hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
14 futbolcuyla idman

Beşiktaş, G.Saray derbisi hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Burak Yılmaz'ın isteği üzerine teknik ekibe katılan Hari Vukas ve Toni Modric'in de yer aldığı idman, altyapıdan iki oyuncunun katılmasıyla birlikte toplam 14 futbolcuyla gerçekleştirildi.

4 YILDIZ AYRI ÇALIŞTI

Siyah-beyazlıların dün sabahki idmanında Milli takımlar bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç ve Emre Bilgin yer almadı. Salih Uçan, Gedson Fernandes, Eric Bailly ve Mert Günok ise takımdan ayrı çalıştı.

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