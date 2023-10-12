Haberler Beşiktaş Çebi geri sayımda

Çebi geri sayımda

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin adaylık konusundaki kararsızlığı sürüyor... Çebi’nin yeni listeyle yarışta yer alması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Çebi geri sayımda

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınan Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmama konusundaki kararsızlığı sürüyor. Yakın çevresinin seçime girmemesini istediği Çebi, yeni bir yönetim listesiyle yarışta yer almaktan yana. Ahmet Nur Çebi'nin, birkaç gün içinde kararını verip, bunu da basın toplantısıyla duyurması bekleniyor. Ailesi ve yakın çevresinin seçim yarışında olmasını istemediği Çebi'nin gönlü ise oluşturacağı yeni listeyle seçime girmekten yana. Ahmet Nur Çebi'nin, birkaç gün içinde kararını verdikten sonra bunu basın toplantısıyla duyurması bekleniyor. Ayrıca siyah-beyazlı kulüpte seçim tarihi de henüz net değil. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı, resmi siteden 'En geç aralık ayının başı' olarak ilan edilmişti. Bu çerçevede genel kurul için öncelikli düşünü

EN GEÇ ARALIK BAŞINDA YAPILACAK

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 2024'ün mayıs ayına erteleneceği iddialarını yalanladı. Açıklamada, seçimin en geç aralık ayının ilk haftasında yapılacağının altı çizilirken "Tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz" denildi.

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