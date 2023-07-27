Beşiktaş Avrupa sahnesine çıkıyor! İşte Şenol Güneş'in Tirana maçı 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak. Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak. Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - TIRANA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar.

Tirana: Selmani, Najdoski, Doka, Hoxhallari, Jonuzi, Hasani, Pergjoni, Hila, Abazaj, Lushkja, Latifi.

RAKİPLERE HİÇ ŞANS TANIMIYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın Arnavutluk takımlarına karşı bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Kara Kartal, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı. Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı. 2015-2016 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

EN FARKLISI 6-0

Kartal, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-19 sezonunda elde etti. Siyahbeyazlı ekip, Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi Torshavn'ı 6-0 mağlup etti.

ONANA VE AMARTEY LİSTEDE

SİYAH beyazlı ekipte yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana UEFA listesinde yer alırken, Sakatlıkları bulunan Cenk ile Tayyip Talha ise listeye dahil edilmedi. Ameliyat edilen Emrecan Uzunhan da listede yer almasına rağmen uzun süre sahalarda uzak kalacak.

231

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 231. kez sahneye çıkacak. Siyahbeyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 230 müsabakada 84 galibiyet alırken, 47 beraberlik ve 99 da yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 299 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 346 gol gördü