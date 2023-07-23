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Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy'de otomobiliyle hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı kaza raporu tutulduğu sırada darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 13:43
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, dün saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen iki taraf rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.B., "Darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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