Beşiktaş golcüsünü buldu! Ünlü gazeteci transferi duyurdu

Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı kadro kurmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı kadro kurmak istiyor.
Şampiyonluğun favorilerinden olmak isteyen siyah-beyazlı ekip kollarını sıvamış durumda.
Jean Onana, Emrecan Bulut, Daniel Amartey gibi oyuncuları kadrosuna katan Kartal yeni sezon için transfer arayışını devam ettiriyor.
Şenol Güneş önderliğinde UEFA Konferans Ligi'nde büyük bir başarı etmek isteyen Beşiktaş'ın bir sonraki hedefi belli oldu.
aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun ünlü gazeteci Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre; Beşiktaş, Young Boys forması diyen Meschak Elia'ya teklif yaptı.
Romano'nun belirttiğine göre, yıldız futbolcu için siyah-beyazlı ekip 5 milyon Euro'luk teklif verdi.
Santrfor mevkinde oynayan futbolcu için Beşiktaş, şartları zorluyor ve oyuncuyu çok istiyor.
Meschak Elia geçtiğimiz sezon Young Boys'ta 28'i ilk 11 olmak üzere 41 maça çıkarken bu müsabakalarda 12 gol 2 asist yaptı.
Kongolu forvet 1.73 boyunda olup güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.