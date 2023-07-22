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Beşiktaş golcüsünü buldu! Ünlü gazeteci transferi duyurdu

Son dakika spor haberi: Golcü takviyesi yapmak için düğmeye basan Beşiktaş, aradığı golcüyü İsviçre'de buldu. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, siyah-beyazlıların tamamlamak üzere olduğu transferi duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:22
Beşiktaş golcüsünü buldu! Ünlü gazeteci transferi duyurdu

Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı kadro kurmak istiyor.

Beşiktaş golcüsünü buldu! Ünlü gazeteci transferi duyurdu

Şampiyonluğun favorilerinden olmak isteyen siyah-beyazlı ekip kollarını sıvamış durumda.

Beşiktaş golcüsünü buldu! Ünlü gazeteci transferi duyurdu

Jean Onana, Emrecan Bulut, Daniel Amartey gibi oyuncuları kadrosuna katan Kartal yeni sezon için transfer arayışını devam ettiriyor.

Beşiktaş golcüsünü buldu! Ünlü gazeteci transferi duyurdu

Santrfor mevkinde oynayan futbolcu için Beşiktaş, şartları zorluyor ve oyuncuyu çok istiyor.

Beşiktaş golcüsünü buldu! Ünlü gazeteci transferi duyurdu

Meschak Elia geçtiğimiz sezon Young Boys'ta 28'i ilk 11 olmak üzere 41 maça çıkarken bu müsabakalarda 12 gol 2 asist yaptı.

Beşiktaş golcüsünü buldu! Ünlü gazeteci transferi duyurdu

Kongolu forvet 1.73 boyunda olup güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

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