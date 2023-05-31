Transfer ciddiye bindi! İşte Beşiktaş'ın Danile Rugani teklifi

Beşiktaş'ta bir süre önce gündemine aldığı Daniele Rugani konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlılar, İtalyan stoper konusunda teklif hazırlıklarını tamamladı.

Juventus'ta yeteri kadar forma bulamadığı için ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için hem kulübüne hem de kendisine 2 milyon euro önerilmesi kararlaştırıldı.

Gelecek hafta İtalya seferine çıkmaya hazırlanan transfer heyetinin önce Juve ile görüşeceği, anlaşılması durumunda Rugani ile masaya oturacağı belirtildi. Juventus'la anlaşılmasının yüksek ihtimal olduğu, ancak İtalya'da kalmak isteyen Rugani'de sıkıntı çıkabileceği yorumu yapılıyor.

Siyah beyazlı camiada yıldız ismin transferi ile ilgili yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor.

DANIELE RUGANI KİMDİR?

Daniele Rugani futbola ülkesi İtalya'nın Empoli takımının altyapısında başladı. Ardından Juventus altyapısının yolunu tuttu.

Juventus'tan sonrasında ise Empoli'ye kiralandı.

Empoli sonrasında Fransa'nın Rennes ve İtalya'nın Cagliari takımlarına kiralık olarak gitti.

Şimdilerde ise 28 yaşındaki futbolcu Juventus formasını terletiyor.