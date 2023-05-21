Adana Demirspor 1-4 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş kritik deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleden siyah beyazlılar 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmada gol perdesini 19. dakikada Adana Demirspor'dan Belhanda açtı.

Ardından 45+4'de Aboubakar skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarıda 46. dakikada G. Fernandes Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

72. dakikada bu sefer sahneye Cenk Tosun çıktı ve penaltıdan kaydettiği gol ile skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada 90+5. dakikada Aboubakar bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 4. golünü kaydetmeyi başardı.

Maçta ayrıca Adana Demirspor teknik direktörü Montella 78. dakikada sahaya girmesi nedeniyle kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Bu maçın ardından Beşiktaş 74 puanla 2. sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ise 63 puanla 4. sırada bulunuyor.