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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond'da son durum netleşti! Transferdeki engel...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta bu sezon başarılı bir performansa imza atan Nathan Redmond'ın İstanbul'da kalmak istediği ifade edilirken siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen İngiliz yıldızın transferindeki engel belli oldu. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:21
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond'da son durum netleşti! Transferdeki engel...

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Nathan Redmond, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond'da son durum netleşti! Transferdeki engel...

İngiliz yıldız, siyah beyazlı takımın 2 yıllık kontrat teklifine sıcak baksa da eşi İstanbul'dan ayrılmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond'da son durum netleşti! Transferdeki engel...

Redmond'un eşini İstanbul'da yaşamaya devam etme konusunda ikna etmeye çalıştığı, kabul etmesi halinde hemen yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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