BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond'da son durum netleşti! Transferdeki engel...

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Nathan Redmond, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Nathan Redmond, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İngiliz yıldız, siyah beyazlı takımın 2 yıllık kontrat teklifine sıcak baksa da eşi İstanbul'dan ayrılmak istiyor.
Redmond'un eşini İstanbul'da yaşamaya devam etme konusunda ikna etmeye çalıştığı, kabul etmesi halinde hemen yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Tecrübeli kanat oyuncusu; Burnley, Bournemouth ve Nottingham Forest'in transfer listesinde yer alıyor.
Bu sezon 27 maçta görev alan Redmond, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asist kaydetti.