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Futbolu bırak Alli!

Siyah beyazlı takıma sezon başında transfer olan Dele Alli, bu sezon bir türlü beklentileri karşılayamadı. İngiliz medyasından Daily Express, İngiliz futbolcuyla ilgili ilginç bir makale yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Futbolu bırak Alli!
Siyah beyazlı takıma sezon başında transfer olan Dele Alli, bu sezon bir türlü beklentileri karşılayamadı. İngiliz medyasından Daily Express, İngiliz futbolcuyla ilgili ilginç bir makale yayınladı. İlk seçenek olarak tecrübeli oyuncunun Everton'a geri dönmesi gerektiğini belirten gazete, ikinci seçenek olarak ise Dele Alli'nin İngiltere'de bir alt ligde mücadele edebileceği gösterdi. 3. seçenek olarak ise Dele Alli'nin yeniden teknik direktör Pochettino ile çalışması gösterildi. Son seçenek olarak ise Dele Alli'nin futbolu bırakması gerektiği belirtildi.
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