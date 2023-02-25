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Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Sezon sonu yeni sözleşme...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması da yapılıyor. Siyah beyazlılar Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte performansında yükselişe geçen Cenk Tosun için kararını verdi. Siyah beyazlı yönetim Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda milli oyuncu ile yeni sözleşme planlıyor. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 10:07
Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Sezon sonu yeni sözleşme...

Beşiktaş'ta takımın başarılı isimlerinden Cenk Tosun'la yeni sözleşme imzalanması gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda kurmaylar; Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından yeniden kendisini bulan Cenk Tosun'la yeni sözleşme imzalamak için çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Sezon sonu yeni sözleşme...

Milliyet'in haberine göre; Cenk Tosun'un takıma olan bağlılığı, taraftarlarla kurduğu başarılı iletişim, teknik heyetle başarılı diyaloğu ve artık siyah-beyazlı formayla özdeşleşmesi de önemli artıları oldu.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Sezon sonu yeni sözleşme...

Takım içerisinde liderlik görevini de üstlenen Cenk Tosun'un performansının herkesi memnun ettiği öğrenildi. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yönetimin 31 yaşındaki golcüyle uzun soluklu bir sözleşme yapmayı düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Sezon sonu yeni sözleşme...

SORUN BEKLENMİYOR

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ile görüşmelerin kısa süre içerisinde başlamasının planlandığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmayların başarılı golcüyle yapılan pazarlıklarda herhangi bir sorun çıkmayacağını düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Sezon sonu yeni sözleşme...

ANTALYASPOR MAÇINDA İLERİ UÇTA

Süper Lig'de erteleme maçında pazar akşamı Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta forvet hattında Cenk Tosun yer alacak. Yeni transferlerin oynayamayacağı maçta Aboubakar forma giyemeyecek. Genelde kanat forvet olarak görevlendirilen Cenk Tosun bu kez merkezde esas yerinde şans bulacak.

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